Une tournée de vaccination dans des pharmacies bruxelloises

Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano, arrêtés au 25 août, 61% de la population majeure (18 ans et plus) de Bruxelles est totalement vaccinée (64% a déjà eu au moins une dose), contre 89% en Flandre et 78% en Wallonie, amputée des cantons de l'Est (73%).

Si l'on regarde les chiffres commune par commune, celles qui ont les taux de vaccination les plus bas dans la capitale sont Molenbeek-Saint-Jean (52% des adultes avec au moins une dose), Saint-Josse-ten-Noode (53%), Koekelberg (56%), Bruxelles-Ville (57%), Anderlecht (57%) et Schaerbeek (58%). A l'autre extrémité du spectre, Woluwé-Saint-Pierre (79%) et Auderghem (77%) approchent des 80%, entre autres communes plus nanties du sud et de l'est de Bruxelles.