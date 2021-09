Marc Coucke condamné à verser 266 millions d'euros à l’Américain Perrigo suite à la vente d’Omega Pharma

Marc Coucke et ses partenaires commerciaux ont vendu Omega Pharma, dont le siège est à Nazareth, en Flandre orientale, à Perrigo en 2015 pour 3,8 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d'euros de dettes. Les Américains avaient de grands projets pour le spécialiste flamand des médicaments sans prescription. Coucke avait obtenu un poste élevé dans l'entreprise et avait prédit plus d'emplois. Il était également devenu un actionnaire important.

L'ambiance a toutefois vite changé. La division avec Omega Pharma n'a pas donné les résultats escomptés et Perrigo s'est sentie trahie. Marc Coucke a disparu de la direction et du conseil d'administration de Perrigo en 2016. Il a tout de même été autorisé à faire récupérer ses œuvres par quelqu'un du siège social et a reçu une indemnité de départ, mais il a rapidement fait l'objet de poursuites judiciaires.

Les Américains estiment que Marc Coucke et Waterland ont présenté de façon fallacieuse les finances d'Omega Pharma pour obtenir un meilleur prix. Perrigo réclamait un remboursement de 1,9 milliard d'euros.