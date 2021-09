Aura-t-on droit à un été indien? "De fortes chances qu’il fasse chaud la deuxième semaine de septembre"

L'automne météorologique commencera ce mercredi 1er septembre par un temps automnal assez calme, avec des nuages et un ensoleillement régulier. Il est toutefois possible qu'au cours de la deuxième semaine de septembre, il fasse bien plus que 20 degrés Celsius, rapporte la plateforme météorologique Meteovista.

Les personnes qui espéraient un été indien peuvent dès lors se réjouir. "Il y a 60 % de chances que les vents du sud s'intensifient, entraînant une hausse des températures bien supérieure à 20 degrés. Des températures estivales de 25 degrés ne sont d’ailleurs pas totalement exclues", indique la plateforme.

Il n’est pas anodin de connaître des températures tropicales durant le mois de septembre. L’an dernier, une chaleur record avait été enregistrée pour ce mois, avec 34,3 degrés à Uccle le 15 septembre.