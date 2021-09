En Flandre, 2.800 personnes sont passées du secteur privé à l’enseignement l’an dernier : un record

En Flandre, plus de 2.800 personnes sont passées du secteur privé à l'enseignement lors de l’année scolaire précédente. C'est 15% de plus que l'année d’avant et le chiffre le plus élevé jamais atteint, selon les chiffres publiés dimanche par le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA). Cette tendance est due à une mesure financière prise par le gouvernement flamand pour lutter contre la pénurie d’enseignants.