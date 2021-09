L’histoire de la petite fille sautillant sur le tarmac de Melsbroek : "J’étais si contente de rentrer en Belgique!"

Sa photo a fait le tour du monde et est devenue un symbole de soulagement et d'espoir. Mais qui est cette petite fille photographiée en train de sautiller de joie sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek après son évacuation d'Afghanistan ? La rédaction de VRT NWS l’a retrouvée. Elle et sa famille nous ont raconté leur histoire.