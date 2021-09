De très nombreuses personnalités rendent hommage à Jacques Rogge

Le Palais royal a présenté, via le réseau social Twitter, ses condoléances aux proches de Jacques Rogge, ancien président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du Comité international olympique (CIO), décédé dimanche à l'âge de 79 ans. "Repose en paix Jacques Rogge. Sportif remarquable, gardien du fair-play, homo universalis. Soutien à sa famille et ses amis", a écrit de son côté le Premier ministre Alexander de Croo.