L'an dernier, chaque jour d'école 12 enfants ont été impliqués dans un accident de la route

Le risque d'accident pour les garçons augmente de 67 % entre 10 et 11 ans. Pour les filles, cette évolution a lieu un an plus tard. Pour les filles, le risque d'accident augmente de 71 % entre 11 et 12 ans. C'est à l'âge de 11 ou 12 ans que de nombreux enfants commencent à aller à l'école par leurs propres moyens.

À l'âge de 16 ans, on constate une deuxième augmentation du risque d'accident, tant pour les garçons que pour les filles. Entre 15 et 16 ans, les enfants en âge scolaire sont en moyenne 52 % plus susceptibles d'être blessés dans un accident. À 16 ans, les jeunes commencent souvent à utiliser d'autres moyens de transport (par exemple, les cyclomoteurs).

En raison de la puberté, les jeunes de cet âge sont plus susceptibles d'adopter un comportement à risque, y compris vis-à-vis des autres usagers de la route. En tant que parent, il est important d'en informer votre enfant et d'en discuter avec lui.