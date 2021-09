Le comte Henri d’Udekem d’Acoz, l’oncle de la reine Mathilde est décédé

Henri d'Udekem d'Acoz est né à Proven, sous commune de Poperinge (Flandre orientale), le 27 novembre 1933, est le fils aîné du baron Charles d'Udekem d'Acoz et de Suzanne van Outryve d'Ydewalle. Son frère, Patrick d'Udekem d'Acoz est le père de la reine Mathilde.

Celui que les habitant de sa commune surnommait "Nonkel Henri" s'est plongé dans la politique locale au CVP qui deviendra plus tard le CD&V. De 1960 à 1970, il a été bourgmestre de Proven puis de 1970 à 1976 de Proven-Krombeke. Et ensuite de Poperinge entre 1982-1983 et 1995-2005. En 2005, il avait épousé la châtelaine anversoise Marie-Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem.

L'ancien bourgmestre était un avocat, spécialisé dans le droit sur le bail agricole. En 2004, le comte avait été condamné par la Cour d'appel de Gand en raison d'un conflit d'intérêts.