Manon Claeys euphorique après avoir gagné une deuxième médaille de bronze

Après l'épreuve, elle était pourtant persuadée d'avoir échoué au pied du podium. Mais lorsque les points du Brésilien Rodolpho Riskalla, le dernier participant en lice, ont été donnés, Manon Claeys a compris, folle de joie, qu'elle avait bel et bien remporté une nouvelle médaille.

"Je ne sais pas quoi dire", a balbutié Manon Claeys, abasourdie. "Je suis habituellement un vrai moulin à paroles. Cela ne m'arrive jamais. Mais maintenant, je ne sais pas quoi dire. Ce n'était pas mon meilleur exercice. Mais la compétition n'est terminée que lorsque les participants sont tous passés. C'est une leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Je suis vraiment stupéfaite par ce qui vient de se passer ici. Est-ce vraiment vrai ? J'étais vraiment persuadé que Rodolpho (Riskalla, ndlr.) raflerait une médaille. Mais le tableau d'affichage indique que je suis troisième, donc c'est que c'est vrai. Je suis vraiment super heureuse."

Dans la zone mixte, elle n'avait pas encore réalisé son exploit d'avoir remporté une deuxième médaille. "J'étais vraiment sûre d'être quatrième, car j'ai fait quelques erreurs durant mon passage. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne me sentais pas très bien. Le Brésilien a dû faire quelques erreurs dans son exercice également. Et il a dû composer avec la pression de passer en dernier.

"Bien sûr, nous dépendons de la condition de nos chevaux aussi. San Dior 2 était également fatigué et un peu tendu. Et vous le remarquez, ça le rend plus difficile à monter. Les conditions difficiles, avec la chaleur, jouent également un rôle. Mais je suis très fière de lui. J'ai apprécié chaque pas qu'il a fait", a-t-elle expliqué.

"Je suis une perfectionniste, parfois je veux que ce soit trop bien. C'est tellement fou de gagner déjà ma deuxième médaille ici. Cela promet pour les prochains Jeux Paralympiques dans trois ans", s'est enthousiasmée Manon Claeys, le regard déjà tourné vers l'avenir. "J'ai déjà trois chevaux prêts pour Paris. Mais on ne sait jamais, les chevaux peuvent aussi se blesser. Il est donc bon d'avoir un joker dans sa manche. Ce soir, ça va se calmer, je pense. Je rentre à la maison avec un super sentiment. J'ai beaucoup profité de cette expérience. Je suis venu ici en visant une place dans le top 5 et j'ai gagné deux médailles."