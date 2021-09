Une cracheuse de feu s’enflamme lors d’un festival Dance à Ypres et est transportée à l'hôpital

La troisième édition du festival Highlight d'Ypres était organisée samedi dernier sous le thème "Cirque de la Félicité". La scène principale avait été transformée en chapiteau de cirque et les performances d'artistes tels que Regi et Gers Pardoel étaient agrémentées d’ animations pyrotechniques, d'un canon de cirque et d'autres spectacles. Vers minuit, le dernier DJ set de Michiel Cnudde a débuté.

Des deux côtés, des cracheurs de feu sont apparus sur scène. L'un des deux, une femme était vêtue d'un costume avec des accessoires en duvet sur la poitrine.

Le numéro a bien commencé, mais lorsque la femme a craché une grande flamme vers le public, ses vêtements ont pris feu.

Elle a laissé tomber sa torche et s'est précipitée à l'arrière de la scène, où elle a essayé d'éteindre le feu. Elle n'a pas réussi. Elle a ensuite sauté de la scène et s'est roulée sur l'herbe dans la zone réservée, entre la scène et la première rangée de festivaliers.