Les camps des organisations de jeunesses impactés par le coronavirus et les inondations

3% des camps et autres stages pour jeunes auront été impactés par des contaminations à la COVID-19 cet été. C'est plus que l'année dernière. À cette époque, seuls 0,2 % de tous les camps et activités avaient été touchés. Selon le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V), il y en a eu plus cette année parce que davantage de tests ont été effectués. Il a également déclaré que la circulation du variant delta du coronavirus, plus contagieux expliquait cette augmentation. Il y a donc des camps qui ont été prématurément arrêtés, à cause du coronavirus, mais aussi à cause des inondations en Wallonie. "L'été n'aura pas été très agréable cette année à la fois à cause du coronavirus mais aussi des inondations" a déclaré Benjamin Dalle.