Plus de 8 heures par jour en bus pour se rendre à l’école, la Flandre orientale demande des comptes à De Lijn

L'école provinciale d'enseignement spécialisé Richtpunt à Buggenhout propose des formations pour les types OV3 et OV4. L'éducation spéciale est subdivisée en différents types selon les besoins et les problèmes des élèves. Kurt Moens : "Nous avons le plus gros problème pour notre formation OV4. Il s'agit d'un cours qui suit le programme de l'enseignement secondaire ordinaire, mais pour les élèves souffrant de troubles émotionnels, de problèmes de comportement ou d'autisme. Par conséquent, ces élèves viennent parfois de très loin.

La conséquence de ces longues distances est que, depuis des années, les élèves doivent souvent passer beaucoup plus de temps dans le bus qu’à l'école. Mais Kurt Moens estime que l'arrangement pour la nouvelle année scolaire est totalement inacceptable : "J'ai informé le cabinet de la ministre compétente Lydia Peeters (Open VLD), car le transport scolaires de l'enseignement spécial est organisé par De Lijn. Je lui ai demandé de trouver une solution à ce problème."