Cinq médailles supplémentaires portent à douze le bilan belge provisoire à Tokyo

La Belgique a connu une journée riche en récompenses mardi aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Les athlètes en fauteuil roulant Peter Genyn et Roger Habsch sur 200 m (T51), respectivement 2e et 3e, le cycliste Ewoud Vromant (MC2), médaille d'argent, le handbiker Maxime Hordies (MH1) et le cycliste Tim Celen (T2), tous deux couverts de bronze, dans les épreuves de contre-la-montre sur route disputées sur le circuit du Fuji International Speedway, ont gagné cinq médailles supplémentaires.