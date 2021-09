Steven Van Gucht met en garde contre une éventuelle quatrième vague à l'automne

Avec le nouvel assouplissement des mesures sanitaires qui entre en vigueur ce 1er septembre et la rentrée scolaire, il est possible que la Belgique doive faire face à une quatrième vague de la COVID-19 en automne. La gravité de cette vague dépendra largement de notre comportement et surtout du nombre de contacts à risque que chacun aura. C'est ce qu'a déclaré, mardi le virologue Steven Van Gucht lors d'un nouveau point presse hebdomadaire organisé par l'institut sanitaire Sciensano et le Centre national de crise.