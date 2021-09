Un bihoreau gris, une espèce rare de héron, aperçu au Lac de Donk à Berlare

"Le fait qu'un couple de bihoreau gris niche dans la réserve naturelle, et a même deux petits, est assez unique", déclare Michaël Krapoen de l'association pour la protection de la nature Durme : "Ces animaux sont vraiment rares en Flandre, mais aussi dans toute la Belgique." Au moins un couple a été aperçu : "Il y a quelques semaines, le couple adulte a été vu au Lac de Donk (Donkmeer). "Ces oiseaux se posent souvent sur des troncs d'arbres tombés dans l'eau", explique encore Michaël Krapoen. "Assez rapidement après, deux jeunes, ont également été aperçus".

Les jeunes sont faciles à reconnaître car ils ont encore un plumage brun. "Les oiseaux les plus âgés ont de très belles nuances de gris et de bleu et une belle crête".

Les jeunes ont encore quelques défis à relever, explique encore Michaël Krapoen, car le bihoreau gris est un oiseau migrateur : "Les oiseaux chercheront bientôt des endroits plus chaud, comme la Méditerranée. Ils devront faire face à des dangers et chercher de la nourriture. Il est également vrai que de nombreux jeunes oiseaux, y compris d'autres espèces, ne survivent pas à leur première année. C’est ainsi que l'un des deux jeunes ne survivra probablement pas.

Le lac de Donk ou Donkmeer appelé aussi lac d'Overmeire est un lac artificiel d'eau douce de 86 ha situé dans la commune de Berlare en province de Flandre Orientale en Belgique. 30 ha du lac appartiennent à une réserve naturelle depuis 1993.