1,2 million d'élèves flamands ont repris l'école, la plupart sans masque: "Ça aurait été démotivant"

En ce 1er septembre, quasi tous les écoliers de l’enseignement flamand peuvent afficher leur plus grand sourire et laisser chez eux leur masque, qui n’est désormais plus obligatoire, sauf dans les écoles néerlandophones de Bruxelles, où le port du masque est encore et toujours imposé à partir de la 5ème primaire.

Le ministre Ben Weyts (N-VA) reste pour le moment confiant face au risque de propagation du coronavirus. "Rien n'est sans risque, mais il aurait été tellement démoralisant d'aller en classe avec un masque en ce 1er septembre", a-t-il expliqué au micro de la VRT. "D'autant que de nombreux jeunes ont participé à la campagne de vaccination", rappelle-t-il.

Le ministre de l’Enseignement souligne par ailleurs que les conseillers en prévention continueront de garder un œil sur la situation. "Si nécessaire, ils pourront imposer des obligations de réduction de capacité ou rendre les masques obligatoires ici et là", précise-t-il.