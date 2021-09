Le célèbre bois de Hal cherche un nouveau garde forestier

"Nous avons besoin d'un garde forestier pour le bois de Hal, qui est bien sûr le domaine le plus connu, mais qui est en fait beaucoup plus large que cela", indique Patrick Huvenne de l’agence Natuur en Bos. "Le travail concerne en effet également les domaines à Beersel, Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Il en va de même pour la zone située à l'ouest de la forêt de Soignes".

"Le territoire en question est principalement constitué de forêts, mais il comprend également des prairies et de grands parcs, qui sont également très fascinants et dignes d'intérêt", précise-t-il.

En plus d'une passion pour la nature, il est nécessaire d'avoir d’amples connaissances et un intérêt pour la sylviculture et l'écologie forestière, la végétation et la gestion des parcs. Les personnes intéressées peuvent présenter leur candidature jusqu'au 19 septembre via le site web de Natuur en Bos.