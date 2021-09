Tom Van Grieken suscite l’indignation sur TikTok : "En 2024 on présentera la facture aux enseignants de gauche"

Dans la vidéo, Tom Van Grieken commence par souhaiter aux élèves de réussir leur première journée d'école. Il explique dans la foulée qu’il n’a lui-même jamais attendu le 1er septembre avec impatience et qu'il détestait même l'école. " Ça a été engendré par une flopée d'enseignants et de professeurs de gauche qui tentaient à tort et à travers d'incorporer leurs absurdités multiculturelles dans leurs cours", déclare-t-il sur TikTok. Et d’ajouter, à la fin de la vidéo : "En 2024, nous présenterons la facture à tous ces enseignants de gauche."

