Bart De Wever critique à l’égard des règles sanitaires : "Il faut cesser de prendre les gens en otage"

Pour Bart De Wever, il est temps de supprimer en douceur les restrictions liées à la pandémie. "A un moment donné, la vie doit pouvoir reprendre. On ne peut pas répéter pendant un an : si nous atteignons un certain niveau de vaccinations, nous abandonnons les restrictions, et lorsque ce point est atteint, dire que ce n'est pas encore le moment", ajoute-t-il.

Selon lui, à un moment donné, il faut décider se concentrer sur la situation dans les hôpitaux et plus sur les contaminations, considérer le virus comme une récurrence "et cesser de prendre en otage toute la société". "La population a fait ce qu'elle devait faire", a-t-il ajouté.