Il sera bientôt interdit de fumer et de faire du feu dans les forêts et réserves naturelles flamandes

Dès cet automne, il sera interdit de fumer et de faire du feu dans les forêts et réserves naturelles en Flandre, a décidé la ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), rapportent jeudi les titres Mediahuis. La mesure doit faire d'une pierre deux coups: réduire d'une part le risque de départ de feu et d'autre part le nombre de mégots dans la nature.