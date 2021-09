Le gouvernement fédéral entame son année politique sur fond de dossiers de crispation

Le conseil des ministres tiendra sa réunion de rentrée ce vendredi. Il ouvrira ainsi une année politique au cours de laquelle la Belgique commencera en principe à sortir de la crise sanitaire et entamera quelques chantiers importants contenus dans son accord de gouvernement. L'équipe De Croo devrait en quelque sorte en venir au fonctionnement plus classique d'un exécutif, dont témoignent çà et là, les premières frictions entre les sept partis qui composent la majorité Vivaldi.