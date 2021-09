Déjà 1,25 million de demandes pour des tests PCR gratuits

Depuis le 26 juin, les Belges de plus de six ans qui n'ont pas encore été vaccinés peuvent demander un code pour un test PCR gratuit. L'opération court jusqu'au 30 septembre et le code d'activation est valable pendant 10 jours.

Outre la demande d'un test gratuit, le site masante.belgique.be permet aussi de demander un test payant.

Le test peut ensuite être administré dans tous les centres de tests, dans les laboratoires privés ou dans les laboratoires des hôpitaux. L'objectif est de soulager les médecins généralistes de leur charge et de leur permettre de se concentrer sur leurs tâches essentielles, à savoir l'examen des patients malades.

Karine Moykens a déclaré vendredi que 1.250.000 codes de test gratuits ont été demandés jusqu'à présent. En outre, environ 240.000 codes payants ont été distribués.