Etrange accident à la fin de l’A19 à Ypres : les deux conducteurs prennent la fuite

L’accident s'est produit vers 21h30 hier soir, juste avant la fin de l'autoroute A19 à Ypres. Un petit camion et une Ford Fiesta, tous les deux immatriculés en Pologne se sont percutés et ont ensuite heurté la berme centrale. Le petit camion s’est renversé, bloquant les deux voies de circulation. La voiture polonaise s'est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin. Un panneau de signalisation indiquant une limitation de vitesse de 90 km/h a également été brisé.

L'autoroute étant complètement bloquée, la police et les pompiers ont dû mettre en place une déviation.

La police et les pompiers ont dirigé la circulation à la sortie "Ieper centrum" de l'autoroute jusqu'après les travaux de remorquage. Quelques dizaines de véhicules bloqués ont dû attendre après 23 heures avant de pouvoir reprendre la route.