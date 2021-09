Le bourgmestre de Sint-Laureins sauve un poney tombé dans sa piscine

"En regardant par la fenêtre le matin j’ai vu que le volet de ma piscine était ouvert. Je suis immédiatement allé jeter un coup d'œil", raconte le bourgmestre Franki Van de Moere (Samen). "La tête du poney reposait sur le volet, l'animal était clairement épuisé".

L'animal avait apparemment glissé dans la piscine pendant la nuit après s'être échappé avec d'autres poneys du pâturage situé à côté de la propriété du bourgmestre. "J'ai d'abord appelé ma femme, puis nous avons réfléchi à ce que nous pouvions faire pour sauver ce poney", a ajouté Franki Van de Moere. "J'ai appelé mon fils et je me suis arrangé pour que nous utilisions un panneau en bois pour sortir le poney de l'eau".

Franki Van de Moere n’a pas hésité à se jeter à l'eau. "J'ai posé mon téléphone portable sur la table, j'ai enlevé mon pantalon et je suis entré dans la piscine. Dans l'eau, le poney ne pesait pas trop lourd et j'ai pu un peu le calmer." Finalement, les pompiers sont également venus à l'aide et l'animal a pu sortir de la piscine sain et sauf.

A cause de cet incident, une excursion prévue à Bouillon a été annulée. "Mais nous sommes très heureux d'avoir pu sauver cet animal. Nous nous en souviendrons toute notre vie, mais il vaut mieux que cela n’arrive plus", a-t-il déclaré.