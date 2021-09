Nouveau changement de bourgmestre en Flandre occidentale : Est-ce une simple coïncidence ?

Il s'agit bien sûr de trois exemples dans la même province, en Flandre occidentale. "On pourrait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas", déclare en plaisantant le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers (Open VLD), "mais je pense en fait que c'est une pure coïncidence".

Reynaert, qui est lui-même un ouest-Flamand , dit la même chose. "C'est une pure coïncidence que ce soit à nouveau en Flandre occidentale." Le politologue fait également référence aux récentes discussions sur de nouvelles fusions volontaires entre différentes municipalités. "La Flandre occidentale n'a pas été impliquée dans cette affaire", déclare Reynaert.

À De Panne et à Blankenberge, selon le politologue, il était clair depuis un certain temps qu'il y avait des problèmes. "Il y avait déjà des grondements au sein du conseil communal avant même que le décret ne soit prêt. Langemark-Poelkapelle suit maintenant sur la même voie, et coïncidence c’est en Flandre occidentale."

Quant à Bart Somers, il souligne en outre que l'exemple de Langemark-Poelkapelle montre simplement que le nouveau décret fait du bon travail. "Auparavant, il y avait une procédure difficile et longue, à la suite de laquelle elle n'était souvent même pas invoquée et, dans la pratique, il arrivait que l'on ne gouverne pas pendant des années", explique-t-il. "A présent, vous pouvez changer les coalitions et travailler sérieusement".