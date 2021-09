Après 18 mois d’attente, l’AB rouvre ses portes : "J’ai eu des frissons quand je suis entrée dans la salle"

Le groupe de rock latino Chicos y Mendez et la Brésilienne Flavia Coelho ont eu l’honneur d’ouvrir le bal, pour le plus grand plaisir du directeur Tom Bonte. "Je travaille dans cette maison depuis un an, j’ai commencé en plein confinement. Mais l'essence de cette maison, ce sont les concerts, le public, et je n'ai jamais vraiment vu ça. En tant que spectateur si, mais jamais en tant que directeur. Et maintenant, j'ai enfin l'occasion d'en faire l'expérience. Un homme heureux se tient donc devant vous", s’est-il réjoui.

Seules les personnes munies du Covid Safe Ticket et d'une carte d'identité sont autorisées à entrer. Une fois dans la salle, les règles sanitaires, telles que le port du masque, ne sont plus de mises. Pour les salles plus petites, pouvant accueillir moins de 200 personnes, les anciennes mesures sont toujours d’application à Bruxelles.

Pendant les deux concerts, le public s’en est donné à cœur joie. "J’ai eu des frissons quand je suis rentrée dans la salle", témoigne ainsi une spectatrice. "C’était chouette de retrouver la même ambiance qu’avant".