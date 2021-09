En Flandre, les adolescents peuvent désormais se faire vacciner à l'école

Une élève de 15 ans de l'école de cuisine a pour sa part eu moins de doutes. "J'étais en vacances jusqu'au 30 août et je n'ai pas encore eu l'occasion de me faire vacciner. Mes parents ont également été vaccinés et je voudrais le faire moi-même pour protéger d'autres personnes", explique-t-elle.

"Malheureusement, je vois autour de moi des jeunes qui ont des doutes. Par exemple, des vidéos circulent sur Instagram montrant des adolescents en train de faire une crise après le vaccin", poursuit la jeune fille. "Je sais que ce sont des fake news, mais beaucoup de mes pairs considèrent ces vidéos comme acquises. Il n'est pas toujours facile de les convaincre du contraire."