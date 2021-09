Merelbeke et Google collaborent à la numérisation des commerces locaux

Un nombre croissant d’achats étant effectués via l’internet, notamment depuis les confinements de 2020, la compétition devient plus rude pour les commerces locaux par rapport à des grandes sociétés de vente en ligne. Pour aider ses commerçants à lancer leur boutique numérique, la commune de Merelbeke (Flandre orientale) va collaborer avec l’entreprise américaine de services technologiques Google. "Nous allons guider les commerçants et les emmener sur le chemin de la numérisation", indique l’échevin de l’Economie et du Commerce Tim De Keukelaere (Open VLD).