Ostende lance sa première Biennale internationale de la photographie

Pour le thème de cette exposition "(in)quiétude", les conservateurs Stephane Verheye et Yvon Poncelet se sont inspirés de l'œuvre des artistes ostendais James Ensor et Léon Spillaert. Leur travail s'intéresse aux expériences intérieures et irrationnelles, des éléments qui se retrouvent également dans les clichés des photographes contemporains et conceptuels.

"À travers cette Biennale de photo, nous voulons montrer aux visiteurs que notre ville est une véritable source d'inspiration, tant pour des artistes historiques que pour des personnalités contemporaines. Ostende est comme une muse qui les attire", a fait valoir le bourgmestre Bart Tommelien (Open VLD).