Parfois à peine âgés de 9 ans, les mineurs étrangers non accompagnés de plus en plus nombreux à Bruxelles

En 2020, le service des Tutelles estimait le nombre total de Mena présent en Belgique à 600 ou 700 non seulement dans la rue mais aussi dans les différents centres (Fedasil, Croix-Rouge, etc.). Cependant, les organisations de terrain estiment que de nombreux mineurs ne sont pas recensés et qu'ils seraient, de facto, beaucoup plus nombreux. Un tiers des demandes pour les logements d'urgences mis en place par Médecins sans frontières en avril dernier émanaient de mineurs.

SOS jeunes affirme de son côté avoir rencontré 475 enfants, au cours des six premiers mois de 2021, ce qui représente près de 95% de ceux rencontrés sur l'ensemble de l'année 2020. L'augmentation est d'ailleurs plus marquée ces derniers mois puisque l'association a rencontré trois fois plus de mineurs en errance au mois de juin qu'au mois de mai.