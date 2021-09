De “nouvelles preuves” dans l’affaire de disparition de Théo Hayez en Australie

Le programme "Under Investigation", diffusé lundi soir sur la chaîne australienne Channel 9, met en avant les recherches et déductions tirées par des proches du jeune disparu, un détective privé Ken Gamble, et un conseiller en cybersécurité Nigel Phair. Ceux-ci ont examiné de près les données et géolocalisations qui ont pu être récupérées du téléphone de Théo Hayez, bien que l'appareil n'ait jamais été retrouvé.

L'émission d'investigation suggère que le jeune Belge n'était pas seul la nuit de sa disparition. Mais aussi qu'il aurait pu ne plus être en possession de son téléphone à un certain moment donné, bien que l'appareil ait continué à être déplacé, à la lumière des données de localisation enregistrées par son appareil à proximité du phare de la station balnéaire aux premières heures du 1er juin 2019. "Nous sommes assez convaincus qu'il y avait une ou plusieurs personnes que Théo aurait pu rencontrer cette nuit", a confié le parrain de la victime Jean-Philippe Pector, qui participait à l'émission. Il a réitéré un appel à toute personne ayant des informations à se manifester.