Découvrez le violon de Mozart à Gand : "On pourra sentir sur scène tout le génie du compositeur"

Jan Strick, luthier de la Maison Bernard à Bruxelles, est un connaisseur de violons de réputation internationale. Il est spécialisé dans la lutherie italienne et française des 17e, 18e et 19e siècles. Il estime que le violon de Mozart est exceptionnel à deux égards. "Tout d’abord parce qu’il a appartenu à Mozart lui-même. Ce qui est exceptionnel pour tout mélomane. Et puis à cause de son luthier : Dalla Costa est un luthier majeur de l’école vénitienne".