Demande de transparence sur les aides versées par le gouvernement flamand suite à l’annulation du Pukkelpop

Le parlementaire flamand Maurits Vande Reyde (Open VLD) remet en question le soutien financier que Pukkelpop doit recevoirt du gouvernement flamand. Il appelle l'organisateur du festival et le gouvernement à être 100 % transparents. "Il s'agit d’argent public", déclare Vande Reyde dans "De ochtend" sur Radio 1( VRT).

"Je pense qu'il serait bon que le cabinet de la ministre et le Pukkelpop lui-même clarifient la situation. S’ils sont dans leur droit dans le cadre du système actuel - ce qui est peut être le cas - alors ils doivent simplement être transparent", poursuit le libéral. "Je remarque aussi maintenant qu'il y a eu une confusion avec l'organisation de l'alternative au Pukkelpop, (le Pukkelpopkwartier), que le Pukkelpop a organisé quelques semaines plus tard. Je me demande pourquoi ils n'ont pas pu organiser ce festival tout de suite au lieu d’annuler le festival original."