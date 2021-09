Des copies restaurées de fresques de Raphaël peuvent être admirées à Bruges

Si vous désirez découvrir certaines des fresques mondialement connues du peintre italien Raphaël datant de 1520, il vous suffit de venir à Bruges. Grâce à la restauration de quatre toiles qui se trouvent à la Cour Bladelin, vous pourrez admirer un peu d'art italien à Bruges.

David Lainé et son équipe de l'IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) ont dirigé la restauration.

"Les toiles étaient dans un état pitoyable", explique David Lainé. "La peinture se détachait presque partout. Les toiles étaient très sombres, dans certaines on ne pouvait plus rien voir. Ils étaient pleins de trous et de déchirures." Selon le restaurateur, il s'agit de toiles italiennes. "Elles sont rares ici en Flandre."