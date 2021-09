Les dommages causés par les inondations de juillet seront intégralement remboursés en Flandre

Le gouvernement flamand et les assureurs ont conclu un accord qui doit garantir le remboursement intégral des dommages causés par les intempéries et inondations sans précédent de la mi-juillet. C'est ce qu'ont annoncé mardi le ministre-président Jan Jambon (N-VA) et le ministre des Finances et du Budget Matthias Diependaele (N-VA).