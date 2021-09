Près de 6.300 conducteurs testés positifs pendant la campagne estivale Bob

En moyenne, 2.270 automobilistes ont été contrôlés chaque jour. La police a constaté que le nombre de conducteurs sous influence de l'alcool est bien plus important le soir, que ce soit pendant la semaine (8,6%) ou durant le week-end (8,4%). Toutefois, bien que les conducteurs alcoolisés soient moins présents en journée (1,8% en semaine et 2,2% le week-end), Vias précise que ces derniers sont plus dangereux, en raison de la densité du trafic.

La plupart des automobilistes contrôlés positifs avaient un taux supérieur à 0,8 pour mille, alors que la limite est de 0,5 pour mille.

Lancée début juin à l'occasion de l'Euro de football et de la réouverture du secteur Horeca, cette campagne a montré que l'écrasante majorité (97%) des conducteurs ont compris le message. Malgré tout, les automobilistes sous l’emprise de l'alcool ont encore été à l'origine de 3.000 accidents l'an dernier. Soit une moyenne de huit par jour.

En raison de la crise sanitaire, notamment, Vias souligne qu’il est difficile de comparer cette campagne estivale Bob aux précédentes. Les chiffres indiquent cependant que la campagne de sensibilisation porte ses fruits. Mais les contrôles d’alcoolémie restent nécessaires, estime le porte-parole Stef Willems.