Un château géant de 3,5 mètres de haut à l'exposition Playmobil de Roulers

Wim Vinckier est un vrai fan de jouets. "En tant qu'adulte, on ne joue plus mais on construit des dioramas. Il s'agit en fait d’une mise en situation d'un modèle d'exposition dans son environnement et ce à grande échelle", précise-t-il. Wim Vinckier lui-même construit pour le moment un château gigantesque et une grande bataille. "C'est une scène fantastique qui pourrait sortir tout droit de "Game of Thrones". Il s'agira de la plus grande œuvre jamais exposée en Flandre occidentale. Elle fait 3,5 mètres de haut."

Ce fan de jouets travaille avec six personnes. "Nous utilisons tous notre propre collection pour cela. Nous travaillons principalement avec des pièces d'occasion. Je préfère aussi les anciens décors. En fait, nous ne construisons qu'avec des pièces et des personnages qui ont au moins 25 ans. Ceux-ci sont également plus faciles à réparer. Beaucoup de gens l’ignore, mais on peut facilement démonter ces personnages", explique Wim Vinckier.

L'exposition aura lieu le week-end prochain à la Wijnendalestraat 183 à Beveren (Roeselare) dans le bâtiment de la société Vinckier-Cloet.