L’Université de Gand propose un robot de haute technologie aux agriculteurs

Un robot de haute technologie (photo) mis au point par l'Université de Gand (UGent) aidera les agriculteurs à pulvériser et à fertiliser leurs champs avec précision. Le prototype a été testé sur un champ à Merelbeke (Flandre orientale) ce mercredi. Selon les développeurs, le véhicule peut augmenter considérablement les rendements des agriculteurs grâce à un échantillonnage précis, des analyses avancées et un traitement spécifique. "C’est entièrement automatique, meilleur marché et meilleur pour l’environnement", précisait Johan van Royen de la foire agricole Agribex.