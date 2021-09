Le bourgmestre de Vilvorde veut étendre l'usage du Covid Safe Ticket dans sa commune

Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte (Vooruit), souhaite pouvoir utiliser le Covid Safe Ticket (CST) dans sa commune brabançonne aussi pour les petits événements, les cafés et restaurants, les dancings et les salles de fitness. "Je ne plaide pas pour une obligation générale, mais si un établissement Horeca demande à utiliser le CST, je pense que cela devrait être possible", déclare Bonte (photo archives). "Les bourgmestres devraient pouvoir prendre la décision d'étendre le CST", estime le socialiste. Un pass sanitaire devrait entrer en vigueur à Bruxelles dès le 1er octobre, alors qu’en Flandre et en Wallonie on n’envisage pas encore cette mesure.