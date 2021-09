La Flandre n’envisage pas d’extension du pass sanitaire, mais certaines communes voudraient pouvoir décider

Le Gouvernement flamand n'envisage pas dans l'immédiat d'étendre l'utilisation du Covid Safe Ticket à l'ensemble de la Flandre. C'est ce que affirmé ce jeudi le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers (Open VLD). "Nous avons un taux de vaccination incroyablement élevé. Notre philosophie est que nous devons à présent offrir aux gens une vie aussi normale que possible", indique-t-il. Selon l'Association des villes et communes flamandes, plusieurs communes désirent cependant pouvoir prendre des mesures plus strictes au niveau local. L'idée est toutefois loin de faire l'unanimité au sein de la tripartite flamande.