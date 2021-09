Le tribunal se dit incompétent dans l’affaire opposant un Néerlandais au virologue Marc Van Ranst

Willem Engel, fondateur du groupe militant Viruswaarheid, n'était pas présent à Malines jeudi et son avocat est arrivé plus tard car il avait d'autres affaires à plaider. Mais Me Michael Verstraeten a tout de même fait savoir que son client allait faire appel. La procédure sera traitée devant la cour d'appel d'Anvers, probablement l'an prochain.

Après le prononcé du tribunal, Marc Van Ranst a fait part de son agacement concernant ces procédures. "Leur défaite n'est pas une surprise dans la mesure où le ministère public avait déjà fait un réquisitoire en ce sens. Tous les avocats savent que les délits de presse sont jugés devant une cour d'assises. Ce procès ne leur a donc assuré qu'un peu de publicité supplémentaire. Ils ont une longue histoire des cours et tribunaux et il y a deux raisons à cela: la première s'explique par une volonté d'acharnement et d'abus de l'infrastructure des tribunaux, la seconde consiste en une tentative d'intimidation pour essayer de ne pas me faire dire certaines choses", a réagi le virologue.