De Singel retire une statue de Fabre de son toit, tandis que le S.M.A.K. la conserve : "Cela ne résout rien"

Le centre d’art anversois De Singel a retiré de son toit la sculpture dorée "L’homme qui mesure les nuages" (photo) réalisée en 1998 par l’artiste anversois Jan Fabre. Le centre lié au conservatoire d’Anvers estime que cette statue n’a plus sa place dans une école d’arts alors que l’artiste de 62 ans est soupçonné de violences, harcèlement et harcèlement sexuel envers 12 collaborateurs et attentat à la pudeur envers une personne. L'auditorat du travail anversois a renvoyé le metteur en scène et chorégraphe fin juin dernier devant le tribunal correctionnel dans l'affaire concernant sa compagnie de danse Troubleyn. Une copie de cette statue trône aussi sur le toit du Musée municipal d’art actuel de Gand, mais le S.M.A.K. choisit consciemment de l’y laisser. "Au cours de l’histoire, on a déjà enlevé beaucoup de représentations, mais cela n’a pas changé grand-chose à ce que ces œuvres représentaient", indique la direction du musée gantois.