Hal sous eau après des averses, pour la 5e fois cette année

C’est en effet déjà la cinquième fois cette année que le centre de Hat, et avant tout la Rue de la Basilique, se retrouvent sous eau. Cela se produit toujours à la suite de grosses averses qui libèrent de grandes quantités d’eau en peu de temps.

"Il est de nouveau tombé beaucoup d’eau dans le centre de la ville" indiquait le bourgmestre Marc Snoeck (Vooruit). "En l’espace d’un quart d’heure, environ 19 litres d’eau. Nous savons alors tout de suite qu’il y aura des problèmes dans les parties les plus basses du centre-ville".

Le bourgmestre précisait que plusieurs commerçants situés au croisement de la Rue de la Basilique et du Marché du lundi n‘avaient pas placé des planches de protection devant leur magasin, étant donné que l’Institut royal météorologique n’avait pas décrété de code jaune ou orange. "L’eau est hélas rentrée dans les commerces", déplorait Marc Snoeck.

Pour remédier aux inondations récurrentes, il faut construire des bassins tampon plus haut dans la ville, estime le bourgmestre. "Début juillet, nous avons demandé que la situation soit étudiée. Nous sommes donc en train de chercher le plus rapidement possible une solution".