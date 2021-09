Le gouvernement flamand suspendra fin septembre le soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire

Le secteur des boites de nuit se sent néanmoins abandonné, explique Gerald Claes du Conseil de la vie nocturne flamande. "Nous avons dû fermer nos portes les premiers et ne pourront les rouvrir qu’en dernier. Nous avions donc demandé de pouvoir bénéficier d’une aide six mois supplémentaires. Nous demandons aussi une réduction des impôts sur la main-d’œuvre". Claes estime en outre qu’il n’est pas encore clair sous quelles conditions les boites de nuit pourront rouvrir en octobre. Et il craint que tous les clients ne retrouvent pas de sitôt le chemin de la vie nocturne.

Le mécanisme de soutien aux entreprises aura coûté plus de 2 milliards d’euros au total. La ministre flamande à l’Economie Hilde Crevits estime que c’est de l’argent bien investi. "Beaucoup d’entreprises ont ainsi pu survivre à la crise. Le marché de l’emploi et les entreprises s’en sortent à nouveau très bien. C’était une mesure nécessaire. Mais à un certain moment, il faut pouvoir y mettre fin", concluait la ministre Crevits.