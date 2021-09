Roularta ne publiera bientôt plus le journal gratuit De Streekkrant

Actuellement, l'hebdomadaire gratuit - avec de la publicité, des petites annonces et des nouvelles locales - a un tirage de moins de 900.000 exemplaires et est distribué dans 17 régions. Il s'agit de neuf éditions en Flandre occidentale, quatre en Flandre orientale, deux à Anvers et une dans le Brabant flamand et dans le Limbourg.

En février dernier, Roularta avait décidé de ne plus éditer chaque semaine, mais toutes les deux semaines, ses éditions en provinces anversoise, brabançonne flamande et limbourgeoise.

"L’épidémie de coronavirus et la concurrence des médias sociaux ont mené à une baisse des revenus générés par la publicité", expliquait le CEO Xavier Bouckaert. "Malgré plusieurs tentatives pour retrouver une santé financière, la situation du Streekkrant n’est plus viable".



Roularta mettra fin à la publication de ce journal toutes-boîtes à partir du 27 octobre.