80 bénévoles du sud de la France se mobilisent pour aider les sinistrés des inondations à Trooz et Liège

"Nous avons été très sensibilisés et très touchés. Très rapidement, des bénévoles ont souhaité mener une action et le Secours populaire a décidé de la mettre en œuvre ce week-end. À cette occasion, nous avons amené des bénévoles, mais aussi des sinistrés de la tempête Alex pour aller sur les chantiers solidaires. La priorité, c'était le partage d'expériences. L'objectif est d'envoyer un signe fort de solidarité européenne face aux effets du changement climatique car, en l'espace de moins d'un an, l'Europe a été frappée par plusieurs phénomènes de grande ampleur comme la tempête Alex et les inondations en Belgique, en Hollande et en Allemagne," a expliqué à l'agence Belga Jean Stellittano, secrétaire général du Secours populaire des Alpes Maritimes et secrétaire national.

Samedi vers 14h30, une quarantaine de maisons étaient en train d'être nettoyées et évacuées. Une aide qui permet de soulager et de soutenir les nombreux bénévoles belges issus de "l'Armée du Salut", "A Contre-Courant" et du "Collectif Tatou Ania," déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines. "Sans le soutien de ces équipes, j'avoue que j'allais craquer pour la première fois et ne pas tenir le coup. Sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est hyper enrichissant. On en a besoin. C'est ce qui me permet de tenir cette mission qui me tient à cœur et je veux aller jusqu'au bout," confie à l'agence Belga Tatou Ania, qui travaille depuis six semaines comme bénévole et coordonne son propre collectif dans les zones sinistrées.