La police de Bruxelles ouvre une enquête après l’agression homophobe d’un journaliste de la VRT

Notre collègue a déposé une plainte pour agression homophobe et vol avec violence vendredi matin dans le quartier Anneessens, au centre de Bruxelles, a indiqué en fin de journée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Une enquête est en cours.

"J'ai été abordé en rue par quelqu'un qui demandait son chemin pour aller à la gare du Nord. J'ai été assez gentil et naïf et pour lui répondre". Il a alors reçu une gifle, un coup de pied et s'est fait arracher et voler sa chaîne en or. Il s'est aussi fait traiter de "sale pédé", selon ses déclarations sur Twitter.

La police s'est rendue sur place après l'incident. Riadh Bahri n'a pas de blessures physiques graves, mais il est sous le choc : "Pas de blessures visibles, mais j'ai mal à la poitrine et aux jambes après avoir reçu quelques gifles et des coups de pied. Je suis profondément choqué avant tout. Et en fait très triste."

Les policiers ont entamé une enquête de voisinage et cherchent à entendre d'éventuels témoins. Les images des caméras de surveillance vont aussi être exploitées.