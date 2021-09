Ouverture à Courtrai d’un nouveau centre de recherche pour des innovations dans l’agro-alimentaire

Beaucoup d'eau, d'énergie et de nutriments sont perdus lors de la transformation des légumes et des pommes de terre. Le centre de recherche doit changer cela, que ce soit à la demande ou non des entreprises du secteur.

"C'est notre mission de rendre l'industrie alimentaire durable et circulaire. Et nous allons plus loin: nous examinons également comment cela peut être fait avec des produits sains et savoureux", explique le chef du projet, le professeur Imca Sampers. "Nous examinons de près l'ensemble de la chaîne, de la matière première au produit final". Plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt. VEG-i-TEC a déjà reçu plus de cinquante questions d'étude.

Les acteurs du projet se pencheront également sur la problématique de la raréfaction de l'eau et de l'utilisation de sous-produits. Réduire l'utilisation du plastique est aussi un des sujets de recherche. "Nous cherchons des alternatives aux plastiques traditionnels. Nous recherchons la bonne combinaison d'emballage, de produits alimentaires et de technologie d'emballage et la testons dans la pratique. De cette façon, nous voyons ce qui peut mal tourner dans le processus et nous pouvons apporter des ajustements si nécessaire".