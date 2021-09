L’ Aston Martin qui a appartenu au roi Baudouin dévoilée lors d’une exposition à Gand

L'exposition comprend une quarantaine de voitures choisies parmi l’impressionnante collection Mahy, l'une des plus importantes au monde. Sur les 900 oldtimers de cette collection, environ 400 ne sont pas restaurés. "Ils se trouvent dans un hangar obscur mais si on les met dans la lumière cela change tout et on peut aussi raconter leur histoire." Et c’est ça qui est le plus important, ajoute Michel Mahy : "Ce sont des voitures avec une belle histoire. Et vous pouvez les voir telles qu'elles sont : non restaurées, avec encore de la poussière et des araignées dessus."