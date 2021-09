Le vaccin obligatoire pour les demandeurs d’asile ? La mesure est envisagée, selon Sammy Mahdi

"Chaque personne qui arrive à Bruxelles au Petit-Château (le centre d'arrivée pour demandeurs de protection internationale en Belgique, NDLR) est soumise à un test covid et, le cas échéant, placée en quarantaine", a rappelé Sammy Mahdi.

"Nous essayons aussi de vacciner autant de demandeurs d'asile que possible. Certains centres d'accueil affichent un taux de vaccination de plus de 80%, mais il en y en d'autres aussi..." Le secrétaire d'État souhaite passer à la vitesse supérieure. "En ce qui me concerne, la vaccination obligatoire des demandeurs d'asile peut être mise sur la table", a-t-il indiqué au micro de la VRT.

Le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V), avait déjà dit cet été que la vaccination obligatoire de la population n'était pas un tabou à ses yeux, même si elle posait encore beaucoup de questions.